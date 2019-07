Incidente in moto per Daniele Dal Moro

Stando alle sue parole affidate a Instagram, Daniele Dal Moro nelle scorse ore sarebbe stato vittima di in un incidente in moto. Nulla di grave a quando pare, solo un grande spavento per l'ex inquilino del Grane Fratello 16 che se la sarebbe vista davvero brutta. Ovviamente, l'imprenditore veneto ha voluto avvisare quasi in tempo reale i suoi seguaci della sua disavventura, condividendo una storia su Instagram a suo modo ironica.

Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente, né cosa sia davvero successo e per di più sarà difficile stabilirlo con certezza perché pare che la telecamera GoPro montata sopra il casco del ragazzo sia andata distrutta con l'incidente. Daniele Dal Moro non ha riferito nessun dettaglio supplementare della sua disavventura ma ci ha tenuto a rassicurare i suoi fan sulle sue condizioni di salute: “ Tutto ok, raga. Ho la pelle dura. ” Con ogni probabilità dall'incidente il ragazzo non ha riportato gravi conseguenze o escoriazioni, giacché alcune persone lo avrebbero visto allenarsi quest'oggi in palestra. I tanti seguaci del ragazzo veronese possono dormire sonni tranquilli, il loro beniamino sta bene e ha avuto solo un brutto spavento.

Proprio in questi giorni l'ex gieffino veronese ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Martina Nasoni, specificando che tra loro non c'è nessuna relazione e che lui non è innamorato. I due si frequentano (o si sono frequentati) e stanno bene insieme ma tra loro non c'è nulla di concreto. I loro fan però spingono per vederli fidanzati ufficialmente e per poter ammirare le loro foto di coppia sui social, ma a quanto pare questo per il momento resterà un sogno irrealizzabile. Martina Nasoni avrà chiamato Daniele dopo la notizia dell'incidente?