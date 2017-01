Incidente sul set per Priyanka Chopra, la star di "Quantico"

Priyanka Chopra è solo l'ultima di una serie di star, vittime di incidenti (più o meno gravi) sui set hollywoodiani. In questo caso, la bella protagonista di "Quantico", è finita in ospedale durante le riprese di una puntata della serie televisiva di Abc (trasmessa in Italia su Sky).

Durante una scena, infatti, Priyanka è caduta, sbattendo la testa, un incidente che le ha provocato un trauma cranico con un'immediata corsa al pronto soccorso. La permanenza in ospedale è comunque durata poco. L'attrice infatti è stata dimessa dopo poche ore e adesso sta bene.

Dalla produzione parlano di "piccolo incidente". Priyanka , attrice di origine indiana, nonostante le riprese delle nuove puntate continueranno senza subire modifiche, si prenderà un paio di giorni di riposo per riprendersi dall'accaduto e, dopo essere ritornata in sesto, farà ritorno anche sul set per riprendere il proprio lavoro.

Oltre che sul canale Fox di Sky, la serie viene trasmessa in chiarosul digitale terrerestre, su Paramount Channel, e racconta di un gruppo eterogeneo di reclute dell'FBI che comincia la propria formazione presso la base di addestramento Quantico.