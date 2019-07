Incidente per Wanda Nara con l'acquascooter nel Lago di Como

Wanda Nara e Mauro Icardi trascorrono molto del loro tempo sul Lago di Como, dove hanno una splendida villa sull'acqua. È qui che i due si stanno rilassando insieme ai bambini e agli amici che periodicamente vanno a trovarli, dopo la splendida vacanza esotica. Tra grigliate e giochi nel prato, quella di ieri della famiglia Icardi è stata una tipica domenica italiana estiva sul lago. Domenica pomeriggio la moglie del campione ha deciso di fare un'escursione sul lago, approfittando delle condizioni climatiche favorevoli. Con lei c'erano altri due amici ma qualcosa è andato storto e la comitiva è stata recuperata da un motoscafo, per fortuna senza riportare gravi conseguenze dall'accaduto.

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno la passione per le moto d'acqua, non sono rari i video condivisi dalla coppia in cui si fanno immortalare a bordo degli acquascooter. Al mare o sul lago, i due non disdegnano la velocità a pelo d'acqua e le condizioni del Lago di Como nel pomeriggio di domenica erano ideali per godere della bellezza del Lario. Insieme a Kennys Palacio e a sua moglie Monica, Wanda Nara ha quindi messo in acqua lo scooter e si è diretta al centro del lago ma il veicolo ha improvvisamente iniziato a imbarcare acqua, fino a ribaltarsi. Fortunatamente tutti e tre indossavano i giubbotti di salvataggio, come impongono le norme di sicurezza, e il motoscafo è arrivato rapidamente per estrarli dalle fredde acque del Lago di Como. Wanda Nara ha documentato tutto, condividendo i video e le foto sule sue storie, dove si vede anche il ripescaggio dell'acquascooter. Non sono chiari i motivi che hanno causato l'incidente ma fortunatamente tutto è andato per il meglio e dopo qualche attimo di paura i tre hanno anche potuto ridere di questa bizzarra e inaspettata avventura.