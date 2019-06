Ines Trocchia zittisce l'hater: "Tutti ingoiamo, tu mangi senza ingoiare?"

Ines Trocchia non è di certo una che le manda a dire. Dopo l'intervista a I Lunatici nella quale rivelava espisodi e scene della sua vita piuttosto particolari ("Sempre più persone impazziscono per i piedi e offrono soldi per avere foto dei piedi o scarpe usate Alcuni chiedono anche le mutande, sempre usate. Anzi, da quello che ho capito, più sono usate, più sono disposti a pagarle"), la modella napoletana viene provocata sui social e lei risponde per le rime.

I fatti. Qualche ora fa, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto piuttosto sensuale. Nel giro di qualche ora sono piovuti dal cielo migliaia di "like" e commenti. Ma si sa, fra i commentatori ci sono i buoni e i cattivelli. E se Ines Trocchia con un pallone da calcio in mano scrive "Qual è la vostra squadra del cuore??? Tagga un amico che ama il calcio e rimanete attivi perché la settimana prossima ci saranno dei super contest", i commentatori vanno fuori di testa. Sarà il caldo, sarà il fisico statuario tanto che un utente replica: "Ingoi di solito?". Non proprio un galantuomo.

Ma Ines non si scompone più di tanto e con una battuta lo zittisce in un attimo. " Tutti ingoiamo, tu mangi senza ingoiare?". Colpito e affondato. Il suo gioco di palore vale meno di zero.