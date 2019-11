Infortunio per Mara Venier, che finisce all’ospedale

Infortunio per Mara Venier, costretta a ricorrere alle cure ospedaliere per un incidente domestico. È lei stessa a raccontarlo attraverso una piccola clip condivisa sul suo profilo Instagram.

Nel video pubblicato sull'account della conduttrice, si vede la bionda mestrina uscire dal Concordia Hospital di Roma, una delle migliori cliniche per la cura delle patologie ortopediche a Roma e in tutta Italia. Mara Venier si è fatta riprendere mentre, sostenuta da un'amica, si incammina verso l'auto. Nonostante l'autunno inoltrato, la padrona di casa di Domenica In indossa ai piedi un paio di infradito, calzature decisamente poco convenienti per il clima attuale. Il motivo? “ Una distorsione al pollicione ”, come riferisce l'amica che la aiuta a camminare.

“ Niente di grave, due dita steccate. Tutto bene ”, dice una Mara Venier zoppicante. L'inquadratura si sposta sui piedi della conduttrice, dove è impossibile non notare la fasciatura ortopedica che coinvolge sia l'alluce, infortunato, che il secondo dito del piede destro, utilizzato come ancoraggio per evitare movimenti.

La dinamica dell'incidente accorso a Mara Venier non è chiara, ma nella caption del video la conduttrice spiega che la causa è l'abitudine di non indossare calzature quando si trova in casa. “ Sempre scalza in casa, ecco cosa capita. Siamo alle solite ”, si legge nella didascalia che accompagna il video, con tanto di cuori e di corni portafortuna. Rispondendo a una delle tante persone che si è preoccupata e ha domandato come abbia fatto a infortunarsi, la Venier risponde con un laconico “ caduta in casa ”, che non spiega esattamente come abbia fatto a rimediare una distorsione. Tra i tanti messaggi inviati alla conduttrice di Domenica In spicca quello di Antonella Clerici, solidale con la collega: “ Anche io... Sbadate! ”

Ovviamente Mara Venier non rinuncia alla sua trasmissione e domenica sarà regolarmente in onda con il suo programma, come annunciato dalla sua amica. Chissà, magari dalle prossime volte Mara Venier indosserà anche in casa un bel paio di scarpe antiurto.