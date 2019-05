Mara Venier rimane in mutande su Instagram

Mara Venier è sempre molto attiva sui social network, dove condivide video e foto, spesso relativi al suo programma. Nonostante sia un volto Rai, ieri è andata ospite da Maria De Filippi nel programma Amici, dove è anche riuscita a strappare la promessa di un'ospitata della collega nel suo salotto domenicale. In tanti anni di tv commerciale, dopo l'allontanamento dalla Rai, Mara Venier è riuscita a carpire i segreti del successo tra i giovani ed è evidente che li mette tutti in pratica nella sua conduzione. Domenica In quest'anno registra buoni ascolti rispetto alle edizioni precedenti e anche su Instagram Mara Venier sembra abbia trovato uno zoccolo duro di sostenitori che la seguono con affetto.

Se in tv è solita mostrarsi con completi molto morigerati, concedendosi al limite qualche paillettes e gonne longuette. Lo stesso non fa su Instagram, dove oggi ha postato un video abbastanza controverso. La conduttrice si mostra mentre cammina per i corridoi di uno studio televisivo in compagnia di alcuni suoi collaboratori. La ripresa è di spalle, probabilmente del marito, e mentre parla e scherza, raccontando di aver indossato i pantaloni “un po' larghi” all'improvviso gli stessi le scivolano giù, lasciandola in mutande tra le risate generali.