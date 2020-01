Gli insulti choc alla famiglia di Salvo Veneziano: "Malati e maniaci, crepate"

Insulti e minacce choc rivolte alla famiglia di Salvo Veneziano. Questa la triste realtà denunciata negli studi di Domenica Live, dove è stata sollevata la questione assolutamente da condannare. A parlare è Giusy, la moglie dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip squalificato per aver assunto un comportamento ritenuto inadeguato nei confronti delle donne: " Ho parlato con la psicologa del Grande Fratello che mi ha detto che dovevo stargli vicina. Ho cercato di essere più morbida, proprio perché mi avevano detto aiutalo, ma lui ha percepito la mia freddezza ". La donna ha condannato quanto detto dal marito, ma ha precisato: " Non condivido quello che ha fatto, ovviamente. Nella vita in generale è più facile additare una persona in un momento di difficoltà che perdonare. Io ho perdonato, perché io marito è una bravissima persona, nella vita aiuta le persone e le donne. è stato proprio messo alla gogna ".

A farle eco è stata Laura, la figlia di 19 anni, che ha ribadito la tesi sostenuta dalla madre: " Quando ho visto quelle immagini ero arrabbiata, poi quando l’ho sentito piangere, mi è passata. Sapevo che stava scherzando, lo conosco, il linguaggio non è giustificabile, io non lo difendo per quello che ha detto ma per la persona che è a casa ". Anche perché le persone lo vedono " come il mostro che non è. Vederlo stare male mi spezza il cuore, è sempre mio padre ".

"Salvo deve crepare"

La ragazza e la famiglia sono bersaglio di numerosi attacchi sui social network: " Mi dicono: 'sei degna di essere figlia di quell’essere, sei da allontanare, vergognati per lo schifo di padre che hai'. Mi hanno detto anche: 'stai attenta a tuo padre quando sei in casa perché è un maniaco, stai lontana dai tuoi che sono due malati' ". Situazione completamente diversa da quella in ambito scolastico: " A scuola no, le mie amiche mi sostengono sempre. Non mi aspettavo che donne di 40 anni mi attaccassero in questo modo ".