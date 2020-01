Insulti e minacce omofobe a Giovanni Ciacci, il conduttore: “Sono stufo”

I social sono uno strumento di comunicazione straordinario, hanno rivoluzionato la nostra società e aperto a nuove opportunità. Tuttavia, purtroppo, sono anche il luogo in cui alcuni sfogano rabbia, frustrazione e istinti repressi, nascondendosi dietro account fake. È il lato oscuro della medaglia, la parte più pericolosa, che non risparmia nessuno. I personaggi noti sono tra i più bersagliati e lo sa bene Giovanni Ciacci, che poche ore fa si è lasciato andare a uno sfogo indignato sul suo profilo Instagram.

Il conduttore, attualmente in libreria con il suo libro Favole Arcobaleno (edizioni Vallardi), è una persona libera e non ha mai fatto mistero della sua omosessualità. Sono tanti quelli che lo amano per il suo essere spontaneo e mai banale ma nel suo profilo non mancano gli attacchi, spesso a sfondo omofobo. Sono questi che infastidiscono maggiormente Giovanni Ciacci, che da sempre combatte per l'affermazione della normalità, senza che nessuno possa sentirsi in diritto di poter offendere il prossimo per il suo orientamento sessuale.

" Sono stufo di ricevere minacce e insulti omofobi, di genere, commenti inopportuni e inappropriati su i mei social ", ha esordito Ciacci nel suo post su Instagram. Il conduttore dal pizzetto blu ha rivelato di aver fatto ricorso alle autorità competenti per cercare di arginare il fiume di nefandezze che quotidianamente invade i suoi post. Tuttavia, non senza amarezza, Giovanni Ciacci ha riferito anche le forze di polizia postale trovano difficoltà a risalire agli autori di tali commenti e di simili cattiverie. Occorrono lunghe indagini e un lavoro certosino per mettere insieme i pezzi di un puzzle tanto grande quanto complesso, che si perde tra le connessioni della rete. Purtroppo il web è ancora una giungla, un luogo in cui vige l'anarchia perché la regolamentazione presenta troppe lacune.

" Sono sempre profili privati, chiusi e con pochissimi follower o peggio ancora intestati a bambini minorenni ", ha scritto l'opinionista di Barbara d'Urso, svelando una delle tecniche utilizzate per creare profili con i quali sentirsi al sicuro, attaccando il personaggio noto di turno.