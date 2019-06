Inter, Skriniar si gode le vacanze in compagnia di Barbora

Milan Skriniar veste la maglia dell'Inter da due stagioni ed è sicuramente stato uno degli acquisti più azzeccati degli ultimi anni dallla dirigenza nerazzurra. Il centrale difensivo slovacco piace a mezza Europa con la dirigenza di Corso Vittorio Emanuele che ha sempre respinto al mittente le offensive per l'ex giocatore della Sampdoria. Il cartellino di Skriniar vale tra i 60 e gli 80 milioni di euro ma con l'arrivo di Antonio Conte il suo ruolo diventerà ancora più di rilievo e con Diego Godin e Stefan de Vrij andrà a completare un reparto difensivo che si candida per essere il più forte in Italia ma anche di tutto rispetto in Europa.

Molti tifosi dell'Inter vorrebbero Skriniar capitano e bisognerà capire cosa deciderà Antonio Conte anche se Samir Handanovic è da anni all'Inter e dà molte garanzie. Il 24enne slovacco si gode ora le vacanze in compagnia della sua bella Barbora Hrocenkova che qualche tempo fa aveva conquistato tutti i i tifosi nerazzurri con una semplice frase: "Odio la Juventus". La bella compagna del difensore dell'Inter, però, è anche molto amata sui social dove vanta oltre 50.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante istantanee da urlo che la ritraggono in pose sexy e provocanti. L'ultima foto postata ritrae la mano di Skriniar che si adagia sul lato B della bella Barbora, con i fan che sono andati letteralmente in delirio.