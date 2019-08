"Intervista indelicata ma Franco è un uomo per bene": Alba Parietti si scusa

Ha destato molto clamore il post condiviso da Alba Parietti su Instagram in risposta all'intervista rilasciata da Franco Oppini, suo ex marito e padre del suo unico figlio Francesco. Probabilmente la showgirl non si aspettava l'eco mediatica che ne è scaturita, tanto che ha sentito il bisogno di rettificare e di chiedere scusa, soprattutto a suo figlio.

“ Caro Francesco, te lo scrivo pubblicamente. Come tutti i figli vuoi serenità e tranquillità tra i tuoi genitori. A qualsiasi età e per tutta la vita si spera che ci sia armonia. Ieri si è scatenato un putiferio su una intervista, diciamo male interpretata e tra persone che da tutta la vita , parlo di me e Franco Oppini tuo padre, si sono sorrette, si sono volute bene, si sono soprattutto rispettate. Ora mi assumo la mia parte di colpa, nell’aver con molta educazione e senza nessuna offesa , per amore di verità e per rispetto dovuto a me , a te a tutti , puntualizzato sui social un’intervista davvero infelice ”, ha scritto la showgirl nel suo post.

Alba Parietti continua nel suo sfogo rivolgendosi a Franco Oppini, che pare sia stato bersagliato dagli estimatori della showgirl dopo la sua intervista: “ Detto questo conosco Franco da quarant’anni è un uomo per bene, disponibile e gentile con tutti ed è stato un ottimo marito è uno straordinario padre. Mi spiace seppure con delicatezza senza intenzione di ferire ne lui ne Ada , sua moglie , averlo sottoposto a una gogna mediatica che meritava l’intervista , a dire poco indelicata , ma nessuno di noi meritava , perché ci adoriamo tutti. Chiedo scusa per aver sottovalutato l’effetto social. Chiedo scusa se ho arrecato dispiacere. Ma non bisogna mai sottovalutare la sensibilità delle cosiddette “ donne forti ” , troppo spesso bersaglio di volgarità e cattiveria e in questo accetterei volentieri io, anche altre scuse.”