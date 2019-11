"Chiara Ferragni? Va' a quel paese": il web contro Matilde

Matilde Brandi è finita nel mirino degli odiatori del web per un "vaffa..." a Chiara Ferragni. La popolare showgirl degli anni '90 è stata infatti oggetto di messaggi inferociti da parte dei supporters della Ferragni. Il motivo? Nell'ultima puntata di Striscia La Notizia è andato in onda uno spezzone della sua partecipazione a Vieni da Me, di qualche settimana fa. Nel filmato, inserito nella rubrica "I nuovi mostri", Matilde Brandi è ospite di Caterina Balivo e racconta un aneddoto su lei e Chiara Ferragni e di una foto chiesta alla popolare influencer per le sue figlie: " Un tempo le chiedevano a me le foto, mo' sono io che te la chiedo a te, lei mi risponde "prego"...ma vaffa.... ".

Il servizio del seguitissimo tg satirico di Canale5 ha scatenato una vera e propria polemica contro la Brandi, che si è vista arrivare decine di messaggi furiosi sui social network. A raccontare cosa è successo è stata la showgirl attraverso un post pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram: " Allora sono le 00.36 e finito lo spettacolo che sto facendo al Teatro Manzoni ho trovato mille messaggi sul cell che sono passata a Striscia La Notizia. Volevo rassicurare tutti soprattutto gli hater che non sono affatto invidiosa di Chiara Ferragni anzi. La trovo una ragazza bella, intelligente e che ha costruito una fortuna e chapeaux ". Matilde Brandi ha così provato a spiegare il motivo dell'offesa, sfuggitale in un contesto scherzoso e ironico, ha precisato lei: " Come vedete dalla foto e dal servizio ridevo a crepapelle perché mi faceva troppo ridere raccontare che le avevo chiesto una foto, perché le mie figlie la volevano ".