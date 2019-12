"Invidiosa della felicità di Brad Pitt". Angelina Jolie non riesce a dimenticare il suo ex

Dimenticare un grande amore non è facile. Lo sa bene Angelina Jolie che ha lottato con le unghie e con i denti pur di salvare il suo matrimonio con Brad Pitt, ma che purtroppo, è naufragato terribilmente. Le ultime news che riguardano l’attrice di Maleficent, spuntano qualche giorno dopo l’intervista che Brad Pitt ha rilasciato al New York Times in cui ha affermato a gran voce di aver voltato pagina e di non pensare più al suo matrimonio. Le rivelazioni dell’attore si sono soffermate soprattutto su famiglia e nuovi stili di vita. Angelina Jolie però non la pensa così’.

A parlare e a rivelare alcuni dettagli sulla vita della Jolie dopo il divorzio, ci ha pensato una fonte anonima ma vicina all’attrice, la quale rivela dettagli molto scottanti. Angelina Jolie pare che sarebbe invidiosa del nuovo status quo che è stato raggiunto dall’ex marito. Sarebbe invidiosa perché Brad Pitt avrebbe deciso di dedicarsi solo ai figli, senza pensare di ricucire con la Jolie un rapporto basato sul rispetto. Soprattutto non avrebbe apprezzato le dichiarazioni in cui Pitt rivela di essere single, ma di essere pronto a trovare un nuovo amore.

Diversamente da quanto si vuole credere, Angelina Jolie al momento non riesce proprio a pensare a un altro interesse amoroso. È concentrata sulla carriera e vorrebbe essere quanto più vicina possibile ai suoi figli, per evitare che soffrano il distacco. Per questo motivo non apprezza le scelte di vita intraprese da Brad Pitt. Sente crescere dentro di sé una profonda disparità fra la sua vita e quella dell’attore 56enne. Insinuando, inoltre, che a lei sarebbe toccata una sorte infelice, un peso psicologico che da sola non riesce a sopportare. Crescere i figli, badare a loro e dividersi fra cinema e attività benefiche, non è facile.

Indiscrezioni che, in un certo qual modo, si ricollegano ad altre affermazioni che Angelina Jolie aveva rilasciato in diverse interviste nel corso del tempo. Ha sempre parlato di cicatrici, di un dolore immenso e, alla luce dei fatti, queste cicatrici non sono solo fisiche ma anche di natura morale. Quindi non è un buon periodo per Angelina Jolie. La fonte aggiunge altri dettagli al caso. Pare che tutte le attenzioni dell’attrice ora sono rivolte alle festività natalizie. Ha paura di non riuscire a gestire la vita dei suoi figli e di non riuscire a condividere insieme a loro le feste del santo Natale. Sembra che gli avvocati, ancora una volta, stanno ridefinendo gli accordi.