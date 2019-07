Io e te, Diaco chiama la Milo, ma lei non lo sente: "Sandra?"

Nella nuova puntata di Io e te, il programma condotto da Pierluigi Diaco, Sandra Milo e Valeria Graci, non sono mancati momenti di imbarazzo. Era giunto il momento di parlare della storia di una coppia over 60 e dell'esperienza di vita fatta dall'ospite in studio, che ha percorso il cammino per antonamasia, il Cammino di Santiago di Compostela. Così il conduttore del programma, Diaco, ha interpellato la sua collega Milo, sull'argomento trattato: "Sandra?...". Ma alle parole del conduttore Sandra Milo non risponde, per via di un evidente problema all'udito. Diaco intendeva sapere se l'attrice avesse mai intrapreso il Cammino di Santiago di Compostela, ma niente. Allora ha riprovato l'altra padrona di casa, Valeria Graci, a farsi ascoltare, ma niente. La Milo non sentiva.

Io e te, Sandra Milo protagonista di una simpatica gag

"Sandra hai mai fatto il cammino di Santiago?" , ha domandato la Graci alla Milo. Ed esilarante è stata la risposta di Sandra Milo alla sua collega: "Non c'è bisogno di scandire così. Anche tu hai problemi alle orecchie come me". La Graci le risponde divertita: "Ma io ho l'apperecchio".

Il momento di imbarazzo in studio si è trasformato in una simpatica gag che ha coinvolto al completo il trio di conduttori, a Io e te. E a conclusione della gag del tutto improvvisata, Diaco ha ironizzato: "Mi sa che il cammino lo dobbiamo fare tutti e tre, mi pare evidente".

