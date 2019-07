Sandra Milo confessa: "Vorrei morire dopo i miei figli"

L'attrice dalla fulva chioma Sandra Milo è tornata protagonista in casa Rai, precisamente negli studi di Via Teulada, dove ha lavorato in passato agli esordi della sua carriera televisiva.

Impegnata nel ruolo di co-conduttrice insieme alla collega Valeria Graci e al conduttore Pierluigi Diaco per il format "Io e te", la Milo ha concesso un'intervista esclusiva a Radiocorrieretv, a cui ha dichiarato di essere contenta del suo nuovo impegno lavorativo e che il suo programma può definirsi viscerale, in quanto non studiato, e dai toni pacati. Un format dove cioé, a detta dell'attrice e conduttrice, "è vietato parlarsi addosso".

Al noto settimanale, la vip 86enne ha svelato il suo sogno più grande, quello “di vivere tanti anni e di morire dopo i figli”. Di primo acchito, quanto è stato riportato dalla Milo potrebbe risultare alquanto insolito, ma Sandra ha tenuto a spiegare il motivo legato alla sua volontà, maturata per il bene dei tre figli Azzurra, Ciro e Deborah.

Sandra Milo sogna per il bene dei figli