A Io e Te Girone rivela: "Ho sofferto di depressione"

A Io e te si è nuovamente discusso di uno dei problemi che più affligge la società moderna, quello della depressione, che colpisce a ogni età. In una delle precedenti puntate, infatti, Pierluigi Diaco aveva già affrontato il delicato tema dei problemi psichiatrici, confidando al pubblico di aver sofferto di depressione anche lui. In quel frangente, Diaco era apparso visibilmente emozionato e avevo invitato tutti a equiparare i problemi psichiatrici a quelli fisici.

E nel nuovo appuntamento di Io e te, Diaco è tornato a parlarne con l'ospite in studio, Remo Girone. L'attore, diventuto celebre agli occhi dei telespettatori per il ruolo di Tano Cariddi interpretato in La piovra, ha dichiarato in studio di aver lottato proprio contro la depressione: "Da queste esperienze impari. Sono anche ricaduto nella depressione, ma ho smesso con la psicanalisi e di andare dal neurologo, uno di Regina Coeli. Poi è arrivata La piovra e non ho avuto problemi. In questo caso mia moglie Victoria ha trovato la soluzione ai miei problemi".

L'appello di Diaco a Io e te

Alle parole spese dall'ospite è seguita la reazione sentita di Pierluigi Diaco: "Ti ringrazio per aver aver condiviso con noi un momento così intimo. Con le persone che si rompono una gamba o hanno altre patologie, è facile essere solidali. Ma quando qualcuno ha un problema psicologico spesso viene allontanato".

Il conduttore di Rai 1 ha infine,tenuto a lanciare un appello al suo pubblico: "State vicino alle persone che hanno problemi psicologici, la depressione è una malattia che va curata con l'amore e la medicina".