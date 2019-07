Io e te, Pierluigi Diaco piange in diretta: "I problemi psicologici non sono di serie b"

Durante la nuova puntata di Io e te, andata in onda il 30 luglio, non sono mancati colpi di scena. Il conduttore del format targato Rai 1, Pierluigi Diaco, è diventato protagonista di un momento particolarmente commovente. Il presentatore, che al timone del programma Io e te collabora con Sandra Milo e Valeria Graci, si è commosso subito dopo aver condotto l'intervista di Massimo Dapporto.

Il conduttore non è riuscito a trattenere le lacrime in diretta, condividendo con il pubblico un momento della sua vita di cui custodisce gelosamente il ricordo. Il momento di commozione si è registrato dopo che Diaco ha letto una lettera giunta da una spettatrice, in cui la donna dichiara di soffrire di depressione.