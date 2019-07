Irene Cioni è incinta: l'ex velina in attesa del suo primo figlio

In questa estate di amori che vanno e che vengono sono tantissimi gli annunci di gravidanza. Rosa Perrotta ha partorito pochi giorni fa il piccolo Dodo e anche Belen Rodriguez pare sia incinta, anche se ancora non ha ufficializzato la lieta notizia, così come Fiammetta Cicogna che ormai è prossima al parto, al pari di Giorgia Gabriele.

Chi ha già dato l'annuncio è Irene Cioni, ex velina di Striscia la Notizia, che attraverso Instagram ha comunicato al mondo la sua gioia: "Il mio sorriso dice tutto... Felice di condividerlo anche con voi.... #dolceattesa #love”, ha scritto la velina sotto la foto che la ritrae raggiante con indosso un elegante costume intero color sabbia. La pancia della bella Irene Cioni è già piuttosto visibile, quindi potrebbe aver già abbondantemente superato il quarto mese e dovrebbe già essere entrata nel quinto.

Classe 1993, è stata una delle Veline di Striscia la Notizia fino al 2017 in coppia con Ludovica Frasca. Terminata l'esperienza sul bancone del TG più irriverente della televisione italiana, Irene Cioni non ha più lavorato in televisione ma è diventata una influencer di successo. Il suo profilo è molto seguito e conta quasi 100 mila follower. La sua attività principale è pero diventata quella di insegnante di yoga, sua grande passione. Lavora come modella ed è testimonial di un noto brand di abbigliamento, anche se il suo sogno resta quello di diventare un'attrice, professione per la quale sta studiando.

Da qualche anno Irene Cioni è fidanzata con Giacomo, bellissimo ragazzo estraneo al mondo dello spettacolo. La felicità della gravidanza è evidente nel sorriso di Irene, che per qualche tempo dovrà presumibilmente rallentare con il lavoro per concentrarsi sulla creatura che sta crescendo dentro di lei. Auguri!