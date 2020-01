Irene Fornaciari rivela: "Ho sofferto di attacchi di panico"

A Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo al pomeriggio, un'inedita Irene Fornaciari ha raccontato alcuni aspetti sconosciuti della sua vita. La figlia di Zucchero si è aperta rivelando un grande dolore del passato e alcuni retroscena della sua musica.

La cantante ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2012 con la canzone Grande Mistero, brano che ricevette opposti pareri dalla critica. Proprio questa canzone è al centro di un passaggio fondamentale dell'intervista concessa su Rai1, nel quale la cantante svela che il brano è autobiografico. Racconta delle difficoltà affrontate dalla figlia di Zucchero con gli attacchi di panico, patologia frequente che colpisce molte più persone di quante non si pensi. Una rivelazione, questa, che Irene Fornaciari non ha mai voluto fare prima, per paura che il suo problema venisse strumentalizzato. " Non l'ho mai detto prima perché non volevo che questo mio problema venisse 'usato', o che si pensasse che io usassi questo problema per apparire ", ha dichiarato la ragazza, che a distanza di quasi 8 anni da quell'apparizione ora si sente più libera di raccontarlo.

Nonostante lei sia una cantautrice, alla scrittura di Grande Mistero ha collaborato Davide Van De Sfroos, noto cantautore lombardo. " Mi confidai con lui dicendogli come questi attacchi mi limitassero la vita. Sono veramente 'bastardi', e chi ne soffre lo sa. È una sensazione indescrivibile, bruttissima, ti sembra di morire. La canzone parla proprio di questo ", ha proseguito Irene Fornaciari riprendendo un passo della sua canzone.