Isola dei Famosi 2017: ecco il cast quasi al completo

Nancy Coppola si aggiunge al cast dell'Isola dei Famosi 2017. Si tratta di una cantante neomelodica napoletana, nota non solo in Campania e per gli amanti del genere, ma anche per gli affezionati telespettatori de "Il Boss delle Cerimonie", cui ha partecipato spesso.

L'annuncio, ancora una volta, viene dai canali social dell'Isola: " È la prima cantante neomelodica a portare il suo genere in Honduras! Nancy Coppola è una naufraga dell’Isola! ". La chiamata social era già giunta per il modello Simone Susinna, l'attrice Eva Grimaldi, l'attore Raz Degan, l'opinionista in studio Vladimir Luxuria e l'inviato dall'Honduras Stefano Bettarini.

Probabilmente in questi giorni saranno ufficializzati i nomi già dati per certi, come Dayane Mello, Moreno e Massimo Ceccherini, mentre domenica prossima si saprà chi ha vinto il ballottaggio al televoto tra Desirèe Popper, Giulia Calcaterra e Elena Morali.

Se i concorrenti dovessero essere lo stesso numero dello scorso anno, mancano però una decina di naufraghi all'appello. A questi potrebbero aggiungersi le soubrette Samantha De Grenet e Nathalie Caldonazzo, le pornostar Cicciolina e Malena, il chirurgo Giacomo Urtis, l'attore Giulio Base, il modello Andrea Marcaccini. Ma su essi non ci sono ancora conferme ufficiali dalla produzione.

Escluse definitivamente invece Wanna Marchi e Stefania Nobile, come risulta da una nota alla stampa: " Mediaset informa che Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile non saranno concorrenti del programma “L’Isola dei Famosi” cha sarà in onda su Canale 5 dal 30 gennaio 2017. L’editore ha giudicato inopportuna la loro partecipazione a un programma Mediaset ".