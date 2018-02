Isola dei Famosi, furibonda lite tra Cipriani e Capriotti: "Mi vergogno a starti vicino"

Gli animi all'Isola dei Famosi si stanno scaldando e non poco, dopo la furibonda lite tra Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi, è arrivato il turno di Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti.

Reduce da una settimana piuttosto difficile, fatta di attacchi di panico e svenimenti, Francesca Cipriani non ha preso tanto bene il fatto che i suoi compagni di squadra abbiano deciso di lasciarla nell'Isola del peggiore. Così la tensione ha iniziato a farsi sentire e la showgirl se l'è presa con la Capriotti. O meglio, ha rivelato qualche retroscena sulla naufraga.

Francesca, infatti, infastidita dal fatto di essere stata piantata in asso nel bel mezzo di una discussione da Cecilia Capriotti che preferiva non essere ripresa dalle telecamere, la showgirl ha raccontato a Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta alcuni pettegolezzi sul loro conto. "Non voglio rivolgerti la parola e adesso inizio a parlare - ha esclamato Francesca -. Di te ha detto che sei bellissima, ma non sai di un cazzo (rivolta a Paola Di Benedetto, ndr). Voglio andarmene a casa, mi sono rotta le palle. Non l’hai detto? Lo giuro su mia mamma che ha avuto un infarto. Non ne posso più, mi avete rotto. Di fronte alla telecamera vi mostrate in un modo e appena le telecamere non ci sono, parlate alle spalle degli altri".

Sentendo queste parole, la Capriotti ha perso le staffe e ha iniziato a insultare l'altra naufraga dell'Isola: "Non l’ho mai detto e tu, Francesca, semini solo zizzania. Fai finta di sentirti male così avrai lo zucchero e la pasticca come tutti i giorni. L’attrice mancata! Di Paola ho detto che ha un volto bellissimo e tu stai raccontando il contrario. Non possiamo frequentarci Francesca, né essere amiche. Mi vergogno! A stare con te in giro mi vergogno. Sei un fenomeno da baraccone!".

Cecilia ha usato parole piuttosto forti nei confronti di Francesca, parole che però hanno portato Paola dalla parte della Cipriani. Paola Di Benedetto, infatti, ha dimostrato di credere alla versione della Cipriani ed è sicura che la showgirl sia una ragazza vera: "Francesca l'ho conosciuta e non è una che mette zizzania. Cecilia, per quanto possa essere simpatica, spesso fa buon viso a cattivo gioco. Sono dell’idea che se Francesca ha detto queste cattiverie è perché le ha sentite".