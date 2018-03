Isola dei Famosi, Giucas riesce nell'esperimento dell'ipnosi intercontinentale

Giucas Casella è arrivato come un tornado nello studio dell'Isola dei Famosi: "La frattura si sta calcificando, mi sto riprendendo, posso tornare in Honduras".

Dopo un inizio così eplosivo e dopo aver visto i momenti migliori della sua Isola, Giucas Casella ha provato a fare il suo esperimento: l'ipnosi intercontinentale. "Ma io dovevo farlo dall'Honduras, dalla palapa, non dallo studio - ha esclamato Giucas -. Rimandatemi là. Non si può? Ok, allora facciamo così, se io riesco nell'esperimento torno sull'Isola". "Vediamo Giucas", replica la conduttrice.

E dopo le parole iniziali è arrivato il momento dell'ipnosi. L'ex naufrago dell'Isola ha fatto incrociare le mani sulla fronte ai concorrenti in Honduras, agli opinionisti, alla conduttrice, ai presenti in studio e al pubblico a casa. "Al mio tre - ha continuato - le vostre mani si legheranno. Chi ha le mani legate? Venga qui. Ora ve le slegherò. Concentratevi, so che sono durissime le vostre mani, ma ora slegatele".

Alessia Marcuzzi, Mara Venier, Daniele Bossari, Stefano De Martino e tantissimi altri presenti in studio sono rimasti legati, solo l'intervento di Giucas ha permesso loro di tornare con le mani lungo i fianchi. E proprio mentre l'ex naufrago dell'Isola slegava opinionisti e conduttrice, decine di ospiti sono saliti sul placo spaventati. "Giucas - ha commentato Alessia - ci sono tante persone che sono spaventate, per favore slegale". Esperimento riuscito quindi?

E dopo l'ipnosi interconitentale, come già aveva chiesto prima, Giucas ha domandato di poter tornare sull'Isola, "sono riuscito a ipnotizzarvi, la prima volta che succede al mondo, ora posso tornare?', Alessia Marcuzzi ha replicato: "Se le tue condizioni di salute sono buone vai anche tu all'Isola che non c'è". Immediatamente, Casella ha iniziato a esultare di gioia e urlando ha ringraziato Alessia.