Isola dei Famosi, l'indiscrezione: "La Muti e la Rivelli prendono 290 mila euro per fare le sciamane"

Manca davvero poco alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi e tra le varie indiscrezioni spunta anche il ruolo che Ornella Muti e Naike Rivelli avranno in Honduras.

Mamma e figlia, è notizia dell'ultimo minuto, fanno parte del cast dell'Isola, ma avranno un compito ben preciso. La Muti e la Rivelli sbarcheranno in Honduras dopo la prima puntata, più precisamente nella seconda e ci resteranno per sole tre settimane. Secondo quanto scrive Alberto Dandolo per Dagospia, le due showgirl non saranno concorrenti, ma saranno le sciamane dell’Isola dei Famosi.

Ornella Muti e Naike Rivelli non saranno sull'Isola con gli altri concorrenti, ma su un'isola "fatta apposta" per loro, l'Isola Muti. Qui le due donne riabiliteranno i naufraghi che verranno espulsi dal reality. In che senso riabiliteranno i concorrenti? Le due sciamane li accoglieranno nella loro isola vestite di bianco, impartiranno loro lezioni di yoga, pratiche spirituali, li diletteranno nella cucina vegana e li psicanalizzeranno sulle ragioni per cui hanno perso al televoto.