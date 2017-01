Nuovi arrivi sull'Isola dei Famosi: Ornella Muti e Naike Rivelli

Mancano pochissimi giorni all'inizio dell'Isola dei Famosi, condotta per la terza volta da Alessia Marcuzzi, e quando il cast sembrava ormai definito arrivano nuove sorprese.

I concorrenti ufficiali, che vedremo su Canale 5 a partire dal prossimo 30 gennaio, sono quattordici: l'attore e regista Giulio Base, Massimo Ceccherini rimasto famoso per una bestemmia in un'edizione di una decina di anni fa, la showgirl Samantha De Grenet, le attrici Eva Grimaldi e Nathalie Caoldonazzo, l'attrice di film porno, Malena, amatissima da Rocco Siffredi, l'attore Raz Degan, la cantante neomelodica Nancy Coppola, i modelli Andrea Marcaccini e Simone Susinna, il rapper Moreno e, dulcis in fundo, la modella Dayane Mello nota per essere apparsa senza mutande e con spacco vertiginoso al Festival del cinema di Venezia. Il concorrente numero 14 verrà scelto nel corso della prima puntata tra due in ballottaggio.

Due naufraghe a sorpresa

Dalla seconda puntata dell'Isola ci saranno però altre due naufraghe a sorpresa: Ornella Muti e Naike Rivelli. La trattativa per avere madre e figlia (dopo l'esclusione di Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile) si è conclusa dopo un corteggiamento lungo mesi e le due sembra entreranno a far parte del cast.