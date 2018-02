Isola dei Famosi, il marito della Henger gela la Marcuzzi: "Non so chi sia"

La denuncia di Eva Henger in diretta all'Isola dei Famosi e poi a Striscia la Notizia continua a far discutere.

Dopo giorni di accuse e rimpalli di colpa, anche Alessia Marcuzzi è intervenuta per dire la sua. La conduttrice dell'Isola - scrive su Instagram - non ha apprezzato i toni e i modi con i quali Eva ha accusato Francesco, "se io avessi avuto fastidio di qualcosa lo avrei detto dal giorno 1 alla produzione e non sarei neanche salita su quel pullmino di cui parla lei". E questa spiegazione è arrivata dopo che sul suo profilo social aveva condiviso una foto con una didascalia "particolare" che avava scatenato gli utenti: "In certi casi e con certe persone sapere di non essere come loro è già una gran bella soddisfazione".

Ma dopo le parole della conduttrice dell'Isola è arrivata anche la reazione di Eva Henger e del marito. Eva si è difesa con le unghie in tutti i salotti televisivi e ha rivelato di avere altre prove contro Monte, mentre Massimiliano Caroletti, oltre a dare il suo sopporto alla Henger, ha pubblicato sul suo profilo Instagram la medesima foto pubblicata dalla Marcuzzi.

Una coincidenza? Un gesto studiato a tavolino? Questo noi e il pubblico non lo sappiamo e proprio per questo motivo gli utenti glielo hanno segnalato. "Perché copi la frase di Alessia Marcuzzi proprio quando è in corso questa guerra?", chiede un utente a Massimiliano Caroletti. E come un fulmine a ciel sereno arriva la risposta al veleno: "Non so chi sia".

Insomma, sembra proprio che fuori l'Isola dei Famosi non ci sia un clima disteso, anzi. I personaggi fanno addirittura finta di non conoscersi...