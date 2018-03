Isola dei Famosi, Max Biaggi niente sorprese per Bianca Atzei: "Per carità"

L'avventura di Bianca Atzei all'Isola dei Famosi sta procedendo alla grande, tra alti e bassi, la cantante si sta vivendo al 100% questa esperienza.

Ma l'Isola per Bianca non è soltanto un reality, è anche la possibilità dal guarire dalla ferita che le ha provocato il suo ex compagno Max Biaggi. I due, infatti, si sono lasciati qualche settimana prima dell'inizio del programma per decisione del pilota. Ma i due non sono mai scesi nel dettaglio della loro sofferta separazione.

Qualche volta sull'Isola Bianca Atzei è scoppiata in un doloroso pianto ricordando la sua storia passata, ma non ha mai raccontato i motivi che hanno spinto Biaggi a lasciarla. Ora, però, il Sussidiario riporta una ricostruzione del settimanale Diva e Donna che fornisce qualche dettaglio in più su come sono i rapporti fra i due. Secondo la rivista, infatti, ci sarebbe stato un tentativo di avvicinamento da parte della produzione dell'Isola. Gli autori avrebbero provato a convincere Biaggi a partecipare al programma o a mandare un messaggio a Bianca. A questa cosa lo sportivo avrebbe commentato secco: "Assolutamente non ho nessuna voglia di andare in quel contesto! Per carità!".