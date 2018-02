Isola dei Famosi, Monte (di nuovo) attapirato viene beccato vicino a Cecilia Rodriguez

Questa sera verrà mandato in onda a Striscia la Notizia la consegna del tapiro d'oro a Francesco Monte, il secondo nel giro di due mesi.

Il bel tronista è stato attapirano da Valerio Staffelli dopo lo scandalo del presunto consumo di marijuana all'Isola dei Famosi. Ma come rivelano le anticipazioni che sono state diffuse in queste ore, Monte è stato beccato dall'inviato del tg satirico a Milano, in una via vicinissima a quella dove si trovava Cecilia Rodriguez. Secondo Staffelli, infatti, i due stavano per andare a cena insieme... poi l'arrivo del tapiro.

"Dipende se la storia è vera… Ci sono i legali che stanno facendo il loro lavoro", dice Francesco Monte all'inviato. E quando Valerio Staffelli gli domanda se abbia mai acquistato marijuana, Monte nega: "Certo che non l’ho comprata". Ma alla richiesta di giurare, glissa: "Dai, basta…". Tra un botta e risposta e l'altro piuttosto concitato, arriva anche l'appunto sulla possibilità che una volta finita l'Isola dei Famosi anche altri naufraghi potrebbero confermare la versione di Eva Henger, l’ex tronista dice: "Sentiremo quello che hanno da dire".

E in un clima di nervosismo generale, Valerio Staffelli fa una domanda spinosa a Monte: "Voci di corridoio dicono che il reality era tutto organizzato, che lei avrebbe dovuto vincere l’Isola e poi sarebbe tornato da Cecilia… E guarda caso vi abbiamo appena visti nella stessa via. È vero che era tutto organizzato?". Ma secca è la risposta di Francesco: "No, perché si mette in dubbio tutto il mondo televisivo e tutto lo svolgimento dei programmi".