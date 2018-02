Isola dei Famosi, il triste passato della Cipriani: "Sono stata bullizzata"

La Francesca Cipriani che siamo abituati a conoscere fuori e dentro l'Isola dei Famosi è una persona solare, spumeggiante e sicuramente fuori dalle righe.

I suoi modi di fare e i suoi comportamenti, spesso, sono stati oggetto di critiche e pesanti accuse. Ma man mano che passano i giorni, quella Francesca Cipriani si colora un attimo di più e scopre dettagli del suo passato e del suo carattere nascosti. Parlando con Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto, infatti, la showgirl ha confessato di essere stata bullizzata quando aveva soltanto 12 anni.

"Fin dall’età di dodici anni mi hanno detto che ero brutta, che facevo schifo - spiegato fra le lacrime la naufraga dell'Isola -. Ho sofferto di bullismo, gli anni più brutti della mia vita! Secondo me io non vado bene così, volevo dare uno schiaffo morale a tutti! Mi vedo ancora con gli occhi dei 12 anni, ma non sono superficiale! Non riesco a cancellare quei ricordi, gli uomini che ho avuto non mi hanno mai aiutata! Mi fa male che dicano che sia stupida!". Tutta questa smania di cercare la perfezione fisica, quindi, non è altro per lei che una ricerca di rivincita, una voglia di ricomicniare.

E sentendo queste parole Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto le hanno spiegato che deve aggiustare quello che ha nella sua testa per uscirne fuori perché tutto deve partire da lei. Ma Francesca, ora, crede sia troppo tardi "perché ho perso fiducia nel genere umano".