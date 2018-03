Isola, naufraghi costretti a vivere con 25 grammi di riso al giorno: "Stiamo morendo di fame"

I naufraghi dell'Isola dei Famosi sono stati puniti: la produzione ha dimezzato le razioni di riso giornaliere disponibili per ogni concorrente.

Il motivo? La scorsa settimana, Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta dovevano vivere legate una all'altra grazie a una corda. Dopo soli quattro giorni, però, le due naufraghe dell'Isola hanno deciso di comune accordo, ma soprattutto consapevoli di andare incontro a una punizione, di slegarsi. Così la produzione ha preso provvedimenti. E di mezzo ci sono finiti tutti.

A causa della punizione, quindi, tutti i naufraghi sono costretti a vivere con soli 25 grammi di riso al giorno a testa, una quantità minuscola che non basta proprio a nessuno. Spossati e nervosi, i vip hanno sollevato il problema: "Stiamo morendo di fame". Rosa Perrotta, in un confessionale, ha rivelato di essere molto preoccupata per l'amica Francesca Cipriani: "La sta vivendo malissimo e anch’io". Le due, infatti, prese da un attacco di fame hanno iniziato a grattare il fondo di una pentola nella speranza di raccattare qualche altro granello di riso.

La produzione dell'Isola cederà e darà qualche grammo di riso in più agli affamati naufraghi?