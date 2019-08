Isola, Riccardo Fogli dice addio alla tv

In un'esclusiva intervista concessa al rotocalco Di Più, il cantante e membro storico dei Pooh, Riccardo Fogli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro della sua carriera artistica e sulla sua vita privata.

Dopo essere stato protagonista al reality-show de L'Isola Dei Famosi, per via di un gossip sul suo matrimonio lanciato da Fabrizio Corona in un videomessaggio destinato ai telespettatori, Fogli si è detto pronto a lasciare la tv. Il cantante ha smentito ancora una volta il rumoreggiato tradimento che la moglie 40enne, Karin Trentini, avrebbe inferto all'ex isolano 70enne con l'amico di famiglia e fashion designer Giampaolo Celli.

"Sì, voglio lasciare la televisione - ha confidato Fogli a Di Più - al massimo accetterò di cantare in qualche programma di musica, un mordi e fuggi. Ho già dato!".

Riccardo Fogli e l'amore dopo L'Isola

A chi ipotizza che il suo legame con Karin Trentini possa essere cambiato a seguito di quanto è accaduto a L'Isola, il cantante fa sapere: "A darmi dolore è stato il fatto che si siano inventati una storia che non esiste e che ha provocato grande sofferenza a mia moglie e alla mia famiglia, ma dopo la partecipazione al reality il rapporto con Karin è cambiato in positivo".

