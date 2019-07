"Ho messo fine a rapporti traditori". Soleil Sorge tradita da Jeremias Rodriguez?

L'ex corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e donne, Soleil Sorge, è tornata al centro del gossip, per via di alcuni incessanti rumor che la vedrebbero in crisi con Jeremias Rodriguez.

La love story di Soleil e il fratello di Belen Rodriguez, Jeremias Rodriguez, sarebbe giunta al capolinea, stando a quanto trapela dalle ultime dichiarazioni riportate dalla stessa Soleil sui social.

"Rocce e minerali, i narratori più antichi", si legge tra le parole scritte dalla modella italo-americana nella descrizione di un nuovo post pubblicato su Instagram. E tra i tanti commenti destinati alla Sorge, è giunto uno dal contenuto alquanto critico, che allude proprio alle voci sulla sospetta rottura tra Soleil e Rodriguez: “Sei riuscita a far scappare anche Jere”.

Il duro sfogo di Soleil Sorge, in risposta ai rumor sulla crisi d'amore

La reazione dell'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, ai commenti critici giunti dagli utenti, non è tardata ad arrivare dal suo account. “Sono stanca di leggere frecciatine di odio. […]- ha fatto sapere la modella-. Sono stata definita carnefice per aver messo fine a rapporti che mi mancavano di rispetto, che mi tradivano. Sono stata definita cose che non mi appartengono, perché scelgo di portare rispetto a me stessa e i principi umani che mi hanno insegnato”.

Le parole sibilline spese da Soleil Sorge potrebbero voler lasciar intendere che la sua relazione con Jeremias sia giunta al capolinea a causa di un tradimento, presumibilmente inferto da Rodriguez ai danni della modella. Ad oggi, però, non ci è dato sapere se tra i due ex naufraghi de L'Isola Dei Famosi sia davvero finita.