Jeremias Rodriguez va con Soleil Sorge ad Ibiza: interviene Belen Rodriguez

La love-story degli ex-naufraghi de L'Isola Dei Famosi, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, procede a gonfie vele. I due neo-piccioncini appaiono in alcune foto pubblicate dal profilo ufficiale di Jeremias su Instagram: i giovani fidanzati si sono concessi una romantica vacanza a "La Isla", Ibiza, a seguito della loro partecipazione alla 14° edizione del reality-show made in Honduras. Le presentazioni di Soleil Sorge in famiglia Rodriguez sono già avvenute e possono dirsi ben riuscite per la modella italo-americana Soleil. Molti fan della coppia temevano che la Sorge non sarebbe piaciuta alla sorella di Jeremias, Belen Rodriguez, e invece dovranno ricredersi.

Belen Rodriguez approva la cognata Soleil Sorge

Jeremias Rodriguez ha pubblicato via social dei nuovi scatti, che lo immortalano mentre è in vacanza: in una foto contenuta in uno dei suoi ultimi post condivisi su Instagram, l'ex-naufrago Jeremias appare insieme a Soleil e nello scatto in questione i due si abbracciano teneramente, guardando l'obiettivo. Immediato è stato il commento riportato dalla sorella di Jeremias, Belen Rodriguez: "Fotona!", è il commento positivo che la modella argentina Belen ha speso sul conto della neo-coppia, lasciando intendere di approvare in toto la "cognata" Soleil.

Che Soleil Sorge piacesse a Belen Rodriguez è cosa risaputa. "Cecilia già la conosceva ed era tranquilla - aveva recentemente raccontato Jeremias, in un'intervista concessa a 'Verissimo' - Belen fa sempre più fatica, ma ci vede bene insieme. Appena l’ha vista, dopo 20 minuti, è venuta a dirmi che era simpatica e che le piaceva il suo sguardo. Era contenta".

