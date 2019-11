Italia's Got Talent, Lodovica Comello è incinta

Lodovica Comello è in attesa del suo primo figlio. La conduttrice di "Italia's Got Talent", la trasmissione in onda su Sky, ha scelto di annunciare il lieto evento sui social, dove fino ad ora aveva nascosto la notizia. La Comello ha pubblicato un post nel giorno di Halloween e molti fan e follower hanno pensato che si trattasse di uno scherzo a tema. " 0% scherzetto.... 100% dolcetto!!I", ha scritto nella caption del post Instagram Lodovica. Nella foto lei e il compagno, Tomas Goldschmidt, produttore argentino, si mostrano l'uno di fronte all'altra con la pancia. Nel secondo scatto, il giovane tiene davanti al volto una zucca mentre la Comello mostra orgogliosa il pancione, annunciato la gravidanza.

La presentatrice, che nel 2017 si presentò in versione cantante sul palco dell'Ariston a Sanremo, ha scelto un modo ironico e divertente per far sapere ai suoi fan che prestissimo diventerà mamma. A giudicare dalla pancia, infatti, Lodovica Comello dovrebbe essere gia avanti con la gestazione, tanto da far pensare che la nascita avverrà nei primi mesi del 2020. Per il momento non si conosce ancora il sesso del nascituro, ma Lodovica ha mostrato tutta la sua felicità in un video postato nelle storie di Instagram: " Mi sta letteralmente esplodendo il telefono da quando ho caricato la foto! Non vedevo l'ora di dirvelo, ed ecco fatto, sganciata la bomba di Halloween ".