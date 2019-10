Accoltella musicista al gluteo: denunciato Sorgentone, vinse Italia's Got Talent

Il vincitore dell’edizione 2019 di Italia's Got Talent, Antonio Sorgentone, finisce al centro della cronaca per aver accoltellato nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre scorso un amico musicista nella zona del Pigneto, a Roma.

Sorgentone, 39 anni, conosciuto come apprezzato fisarmonicista, pianista, cantante, performer e autore, era riuscito a trionfare nella scorsa edizione del talent show di Tv8 incantando tutti i giudici con le sue “esibizioni infuocate” al pianoforte. Tra i più conosciuti ed apprezzati nell’ambito delle musiche tipiche degli anni Cinquanta, come il rock'n'roll, lo swing e il boogie woogie, l’uomo si sarebbe reso autore di un gesto inconsulto proprio di un noto locale del settore, l'Ellington Club, alla periferia della Capitale.

Secondo quanto riportato dalla vittima, Antonio Sorgentone avrebbe raggiunto l’amico, Mirko Dettori all’interno del locale per un saluto. Quest’ultimo, avvicinatogli, avrebbe rivolto una battuta al musicista che, infastidito, avrebbe tirato fuori un pugnale tentando di infierire un primo colpo – mancato – a mezzo busto e un secondo al gluteo sinistro provocando a Dettori una “ferita lacero contusa”.