Gf, Ivana Icardi assente alla diretta: "Mi sono presa una pausa"

Sembra stia passando un momento particolarmente difficile dopo l’uscita dal Grande Fratello 16 e, per questo motivo, Ivana Icardi ha scelto di non partecipare all’appuntamento in diretta del 13 maggio scorso.

I telespettatori, infatti, hanno notato che l’argentina non era seduta negli studi di Canale 5 tra i concorrenti eliminati dal GF e, nonostante molti abbiano pensato ad un suo ipotetico rientro nella Casa per un nuovo confronto con qualcuno dei suoi ex coinquilini, è stata la stessa Ivana ha chiarire di aver fatto una scelta precisa. Attraverso il suo profilo Instagram, la sorella di Mauro Icardi ha comunicato: “ Ragazzi stasera non sarò sul set del GF per propria decisione, ma ci vediamo la prossima settimana! Grazie mille per tutti i messaggi di supporto! A volte succede che ci dobbiamo prendere una pausa dal mondo ”.

Solo poche ore fa, Ivana Icardi aveva spiegato a chi la accusava di versare lacrime amare per il due di picche di Gianmarco Onestini e per aver lasciato il fidanzato Luis Fabian Galesio, di non aver alcun tipo di problema sentimentale, ma di essere semplicemente sotto stress. Troppi eventi, infatti, pare abbiano travolto l’argentina che, uscita dalla Casa, si è trovata costretta ad affrontare delle accuse inaspettate per gli atteggiamenti ambigui assunti sotto le telecamere di Canale 5 con Onestini. Lei, che ha sempre vissuto in Sicilia, non si aspettava un’accoglienza tale e, dunque, pare ne abbia particolarmente sofferto.