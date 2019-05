Ivana Icardi: "Non sto piangendo per nessuno, devo ordinare la mia vita"

E’ uscita solo due settimane fa dalla Casa del Grande Fratello 16 e, oggi, Ivana Icardi ha raccontato di aver bisogno di fare ordine nella sua vita.

La partecipazione al reality show firmato Barbara d’Urso sembra aver completamente stravolto la quotidianità della sorella di Mauro Icardi. Entrata nella Casa per tentare un riavvicinamento con l’attaccante dell’Inter, Ivana si è vista costretta ad affrontare alcuni problemi riguardanti anche la sua vita sentimentale. Legata da tempo al compagno Luis Fabian Galesio, la Icardi si è avvicinata pericolosamente a Gianmarco Onestini tanto da mettere in discussione la sua relazione con il fidanzato.