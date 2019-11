Ivana Icardi risponde a Onestini: "In Spagna non credono ai vostri teatrini"

La risposta di Ivana Icardi alle parole di Luca Onestini non si è fatta attendere e così, anche la sorella del campione del Paris Saint Germain, ha utilizzato Instagram per esprimere la sua opinione. Le accuse dello speaker di RTL 102.5 erano troppo forti per stare in silenzio e così, dopo qualche ora, ecco che l'ex concorrente del GF 16 ha rimandato al mittente tutte le accuse, muovendone a sua volta.

Ivana Icardi ha chiarito di non essere stata lei a contattare la produzione spagnola del Grande Fratello ma che sono stati loro a cercarla, proprio in virtù di quanto accaduto durante l'edizione di quest'anno in Italia. L'intento degli autori del Gran Hermano era proprio quello di far raccontare a Ivana la sua esperienza con Gianmarco Onestini in virtù di quanto sta accadendo nella casa spagnola, dove pare che il ragazzo si sia avvicinato a una concorrente sposata, causando diverse polemiche. “ Io ho sofferto tantissimo per non essere accanto al mio ex fidanzato e dopo è arrivato lui con i suoi giochini (che non vi hanno mai fatto vedere e sono stati la causa della mia confusione) ”, ha scritto Ivana Icardi nelle sue storie.