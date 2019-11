Luca Onestini contro Ivana Icardi: "Buffona"

Da quando suo fratello ha iniziato a partecipare ai reality, Luca Onestini ha sempre dimostrato un grande senso di protezione. In questi mesi Gianmarco è impegnato come concorrente del Gran Hermano spagnolo e attorno a lui in queste ore si è scatenata una forte polemica. Nelle ultime ore, Luca su Instagram è tornato a spendere parole in difesa di suo fratello ma, soprattutto, contro Ivana Icardi, con la quale dentro il Grande Fratello 16 c'era stato un avvicinamento.

Tra la sorella di Mauro e Gianmarco Onestini il feeling era palpabile già durante i primi giorni all'interno della casa di Cinecittà. Tra i due c'era stato anche un piccolo avvicinamento, soprattutto da parte di Ivana. La ragazza è rimasta ammaliata dalla bellezza del piccolo Onestini, tanto da andare in confusione. Dopo l'eliminazione ha lasciato il fidanzato ed è rientrata in casa per dichiararsi a Gianmarco, senza ottenere risposta positiva. Sembrava che tutto si fosse esaurito in quel momento, visto che Ivana è successivamente tornata con il suo fidanzato, ma pare che negli ultimi giorni ci sia stata un'evoluzione.