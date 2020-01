Ivana Icardi torna all'attacco di Wanda Nara: "Sei senza ritegno!"

Dopo aver animato il gioco del Grande fratello 16, Ivana Icardi è tornata al centro dell'attenzione mediatica. A far parlare dell'ormai ex gieffina, in queste ore, è il contenuto di una sua lettera, che la stessa ha consegnato a Di più magazine. E nell'ultimo intervento, in particolare, è tornata ad attaccare la famosa cognata, Wanda Nara.

“Sei veramente sfacciata, senza ritegno! - si legge nel messaggio che l'argentina ha riportato per iscritto, alludendo all'opinionista del Grande fratello vip nonché moglie del fratello, Mauro Icardi-. Mi hai allontanato da mio fratello, perché non ti stava bene che entrassi al Grande Fratello argentino".

Ivana, quindi, sostiene che Wanda continui a tenerla lontana dal fratello, perché- a suo dire- non avrebbe mandato giù la sua recente partecipazione alla versione argentina del "Grande fratello italiano". "E adesso cosa fai? -aggiunge la mittente, per poi dare alla cognata dell'incoerente-. Partecipi come opinionista al Grande Fratello italiano! Scrivo a te, perché è la sola speranza che mi è rimasta per riconquistare mio fratello. Con il tempo ho capito chi sei, hai sempre voluto essere la sola stella attorno a Mauro". "Quando ti sei separata con Maxi Lopez -prosegue-, in molti ti consideravano una rovina famiglie. Ma io ero dalla vostra parte. Ancora non ti conoscevo bene”.

E nonostante tutte le accuse iniziali, a conclusione della sua missiva, infine, avanza alla destinataria una richiesta di riconciliazione con il fratello, Mauro: “Ti prego, rifletti su una cosa: tuo marito non ha rapporti con sua sorella. Ti sembra una cosa giusta? Al di là del passato, dei problemi, dei dissapori, vuoi aiutare tuo marito a ritrovare sua sorella o vuoi tenertelo tutto per te? Pensaci, Wanda”.

Ivana Icardi e i dissapori con la cognata Wanda Nara

In una recente ospitata registratasi a Domenica Live, format condotto da Barbara d'Urso su Canale 5, Ivana Icardi aveva dichiarato di aver provato a ricucire i rapporti con Mauro Icardi, perché naturalmente sospinta dall'amore fraterno nutrito verso il calciatore e non dal desiderio di ottenere visibilità mediatica: "Ci siamo sentiti, Mauro mi ha scritto su Whatsapp, ma poi mi ha bloccata". Sempre nel salottino di Barbara d'Urso, aveva poi sferrato un attacco durissimo alla consorte del fratello: "Wanda ha fatto credere a Mauro che noi vogliamo avvicinarci a lui solo per i soldi, ma io non ho mai chiesto nulla a mio fratello. Lo giuro con tutto il mio cuore. È lei che usa Mauro come un bancomat".

Intanto, prosegue a gonfie vele l'avventura televisiva intrapresa dalla Nara nel ruolo di opinionista del Gf vip, spin-off del Grande fratello condotto quest'anno da Alfonso Signorini. In molti, infatti, apprezzano l'operato della procuratrice sportiva nello studio del Gf vip 4, così come emerge dagli ultimi commenti riportati dai telespettatori sui social. In queste ore, in particolare, Wanda fa parlare di sé soprattutto per delle nuove foto sexy postate su Instagram, che la stessa ha realizzato durante il suo ultimo soggiorno a Parigi.