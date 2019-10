Ivana Mrazova e Luca Onestini si separano: "Mi mancherà"

Ivana Mrazova e Luca Onestini sono una delle coppie da reality più belle degli ultimi anni. Si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2 e non si sono più lasciati, facendo crescere il loro rapporto giorno dopo giorno.

La scorsa estate i due sono stati al centro del gossip per una presunta rottura del loro rapporto. Ivana, infatti, aveva deciso di trascorrere qualche settimana a casa della sua famiglia in Repubblica Ceca, sua terra d'origine, dove si è anche sottoposta a un intervento chirurgico. Nulla di grave per la bellissima modella, che però è stata costretta a stare per un po' di tempo lontana da Luca, impegnato in Italia con il lavoro. L'assenza di Onestini in Repubblica Ceca ha insinuato il dubbio di una possibile separazione, immediatamente smentita dalla coppia che, al contrario, ha dimostrato sempre grande affiatamento.