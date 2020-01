Ivana Mrazova fotografa Onestini, il dettaglio non passa inosservato

Ivana Mrazova e Luca Onestini sono ormai una coppia stabile. Sono una delle più belle che si sono formate all'interno di un reality negli ultimi anni. Condividono molto della loro quotidianità sui social e i fan sembrano apprezzare la loro volontà di renderli partecipi. Sono innamorati e felici ma al momento non sembra ci sia per loro un matrimonio all'orizzonte.

È stato lo stesso Luca Onestini a rivelarlo nel corso di un'intervista rilasciata a Lorella Boccia per Rivelo. Ciclicamente si rincorrono rumors sulle possibili nozze imminenti ma è lo stesso ex protagonista del Grande Fratello Vip a mettere un freno: " In un futuro vicino non vedo nessun matrimonio. Spero, invece, in futuro lontano di potermi sposare con una persona e questa donna spero possa essere Ivana. " Una dichiarazione d'amore in piena regola quella di Luca Onestini a Ivana Mrazova, anche se per un legame definitivo c'è ancora tempo per la coppia. Sono ancora giovani e la volontà di trovare una stabilità è forte in loro.

Tuttavia, la coppia non rinuncia a concedersi lunghe vacanze romantiche documentate ampiamente con foto e video. Quel che tutti invidiano alla coppia formata da Ivana Mrazova e Luca Onestini è la capacità di divertirsi, una qualità che i due hanno dimostrato di avere anche all'interno della casa del Grande Fratello durante il loro periodo di reclusione. Le vacanze natalizie della coppia sono trascorse in famiglia e negli ultimi giorni i due hanno deciso di dedicarsi del tempo in montagna sulle Dolomiti. Niente Cortina d'Ampezzo per la coppia, che ai contesti mondani preferisce la tranquillità di un piccolo albergo nel pressi di Bolzano. Qui, i due, si stanno rilassando prima di tornare alle rispettive attività tra buon cibo, lunghe escursioni in montagna e sciate nella cornice incantata dell'arco dolomitico.