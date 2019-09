Ivana Mrazova dopo l’intervento: "Tutto sta andando bene"

Qualche giorno fa, Ivana Mrazova annunciava di essere pronta a sottoporsi ad un piccolo intervento che, seppur non pericoloso, era necessario per la sua salute.

Una notizia che aveva destabilizzato i fan, rimasti collegati ad Instagram per avere quanto prima notizie sull’esito dell’operazione e sulle condizioni della giovane modella divenuta famosa in Italia soprattutto grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Così, dopo qualche ora di attesa, Ivana è tornata sui social per spiegare che l’intervento è andato bene e che lei, pian piano, si sta riprendendo. Su cosa sia successo alla fidanzata di Luca Onestini, però, non è dato saperlo e nemmeno lui, che è rimasto in Italia ad aspettarla, ha voluto dare qualche informazione in più su quanto accaduto alla compagna.