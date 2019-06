Ivana Spagna: "I miei genitori hanno fatto debiti per farmi rifare il naso"

Eleonora Daniele ha ospitato a Storie Italiane Ivana Spagna, che si è concessa per una lunga intervista durante la quale ha rivelato di essersi rifatta il naso quando era una ragazzina.

La cantante, che proviene da una famiglia umilissima, ha raccontato come i suoi genitori abbiano faticato per portare avanti i figli e farli vivere in modo decoroso. “ Sono stati dei genitori d’oro: li amo, li ho dentro nel cuore ancora – ha detto Ivana ai microfoni di Rai 1 - . Eravamo una famiglia povera, addirittura da non avere più niente da mangiare come ci è capitato una volta ad una vigilia di Natale [...] Ho sempre ringraziato Dio però perché tutto l’amore che potevamo avere noi figli lo abbiamo avuto, e penso che sia l’amore l’eredità migliore che possono lasciare i genitori ”.