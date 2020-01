Ivanka Trump, il figlio scappa dall'Air Force 1, la security costretta a intervenire

Mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avviato un braccio di ferro con l'Iran, Ivanka Trump deve fronteggiare le marachelle dei figli minori, Theodore e Joseph. La secondogenita di Trump è finita sui giornali di mezzo mondo per aver lasciato incustoditi i figli che, a bordo dell'Air Force One, hanno tentato la fuga dall'aeromobile appena atterrato a Washington DC. Si è reso necessario l'intervento degli uomini del servizio segreto, una delle quali si è presa anche un bel morso sul braccio dal più piccolo dei due bambini.

Ivanka Trump e i figli stavano rientrando dalle vacanze di Natale trascorse nella tenuta di Donald Trump a Mar-A-Lago, a Palm Beach in Florida. Una volta atterrati all'aeroporto di Washington, però, i suoi due figli hanno pensato bene di darsi alla fuga, creando non poco scompiglio a bordo. All'apertura del portellone Theodore James Kushner, 3 anni, e Joseph Frederick Kushner, 6 anni, hanno tentato di scappare, finendo immortalati dai fotografi che attendevano la famiglia sulla pista. Le immagini della tentata fuga hanno fatto il giro del mondo in poche ore. Una delle guardie appare impegnata a ostruire la porta di uscita con le braccia e, mentre cerca di trattenere uno dei due bambini, con l'altra mano prova a fermare il più piccolo. I bambini, divertiti e sorridenti, hanno portato avanti l'assalto nel tentativo di percorrere da soli le scale dell'aereo e il minore dei figli di Ivanka Trump, Theodore, sentitosi bloccato ha addirittura morso al braccio l'agente di sicurezza.