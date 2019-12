Jack Black smentisce le notizie sul suo ritiro

Solo qualche giorno fa la rete ha riportato la notizia che il celebre attore Jack Black, famoso per film come L'amore non va in vacanza e School of Rock, fosse pronto al ritiro dalle scene. Una notizia che giungeva a pochi giorni dalla presentazione per la stampa del suo ultimo lavoro, Jumanji: The Next Level, dove recita al fianco di The Rock e Danny De Vito.

La possibilità di vedere Jack Black scomparire dal grande schermo era nata a seguito di alcune dichiarazioni che l'attore stesso aveva rilasciato alla testata Balance - Live Well lo scorso Martedì. Durante l'intervista, infatti, l'attore ha dichiarato: "Ho ancora un record che mi piacerebbe raggiungere coi Tenacious D e forse un altro film da fare. Sto accarezzando l'idea di un ritiro anticipato. Non così tanto, poi, visto che ho già 50 anni".

Qualche attimo dopo Jack Black ha ripetuto che Jumanji "potrebbe essere il mio ultimo film" e che era pronto a "cavalcare verso il tramonto" , soprattutto perché si rendeva conto di non avere più molte frecce al suo arco e che, non avendo poi chissà quanti altri trucchi da offrire come attore preferiva valutare l'idea di ritirarsi dal mondo di Hollywood quando era ancora nel pieno del suo brio istrionico. Inoltre Jack Black avrebbe dichiarato che il lavoro di attore lo portava ad essere molto spesso lontano dalla famiglia e dalle necessità dei suoi affetti. Per questo avrebbe dichiarato che potrebbe valutare il lavoro in qualche serie televisiva, in modo da avere "un orario di ufficio" .

L'intervista con Balance si concludeva con un vago "Vedremo" da parte di Jack Black che sembrava però ormai orientato a mettere la parola fine alla sua carriera cinematografica e magari dedicarsi maggiormente all'altro suo grande amore, la musica. Jack Black, infatti, fa parte dei già citati Tenacious D, gruppo musicale formato da lui e dall'attore Kyle Gass. La loro caratteristica è quella di miscelare il rock con la commedia demenziale. Hanno debuttato nel 2002 e devono il loro nome ad un termine che viene usato molto spesso dai commentatori sportivi dell'NBA: tenacious defense, ossia difesa tenace

Tutte queste dichiarazioni, però, sono state smentite dallo stesso Jack Black che in un commento raccolto da Entertainment Tonight ha definito ogni notizia riguardo il suo ritiro una Fake News. "Non vado da nessuna parte," ha detto. "Ho appena cominciato!" . A questo punto non è chiaro se Balance abbia in qualche modo decontestualizzato il discorso di Jack Black o se è l'attore ad essere tornato sui suoi passi e aver cambiato idea.

