Quando Harry disse al militare "Ora sistemo questi omofobi..."

Dopo l'addio alla British Royal Family, divulgato in un comunicato condiviso in rete, Harry è tornato al centro dell'attenzione mediatica. A far parlare del Duca di Sussex -nato a Londra e classe 1984- è ora, soprattutto, la testimonianza rilasciata da un ex soldato arruolato nella British Army. James Wharton - questo è il nome dell'attivista Lgbt, che ha parlato del suo rapporto maturato con Harry- ha concesso un'intervista esclusiva a Forces News.

Nell'intervento rilasciato alla nota fonte, Wharton si è lasciato andare al racconto di un doloroso retroscena, sulla sua collaborazione avviata con il Duca di Sussex nella British Army, non risparmiandosi sui dettagli della condotta omofoba che avrebbero assunto dei militari nei suoi riguardi. “Mi sono imbattuto in una situazione non proprio piacevole con alcuni soldati di un altro reggimento -ha fatto sapere - e in breve, loro non mandavano giù il fatto che fossi gay. Mi puntavano il dito contro e mi bullizzavano e la cosa mi faceva sentire piuttosto a disagio. Una volta raggiunsi il mio carro, mentre il principe Harry era impegnato, lui poté vedere che ero colpito da qualcosa e mi chiese che problema avessi".

Il racconto di James prosegue: "Gli dissi che c'erano dei soldati fuori che non erano molto contenti del fatto che fossi gay". Rivelando il suo triste retroscena sulla sua vita, l'ex soldato dichiaratamente gay ha lasciato intendere che Harry si sentisse mortificato per l'accaduto. "Il principe Harry uscì, vide questi soldati -ha, poi, aggiunto- parlò con loro, e il problema sparì. Mi lasciarono in pace".

Non è la prima volta che Wharton menziona Harry, ricordando il supporto che ha ricevuto da parte dell'amato regale. Anche nel suo libro Out in the Army- My life as a gay soldier, pubblicato nel 2013, ricorda il Duca di Sussex - a cui si sente molto grato- e racconta della sua esperienza vissuta come soldato gay arruolato al servizio della British Army.

Il retroscena rivelato da James Wharton (classe 1987), che allo stato attuale ha un profilo visibile su Instagram, risale al 2008, anno in cui proprio il consorte di Meghan Markle era il suo comandate di carro.

L'addio di Harry alla Royal Family

Il Duca di Sussex e la moglie, Meghan Markle, hanno di recente ufficializzato sui social di volere trovare la loro indipendenza economico-finanziaria, lavorando lontano dai Windsor, seppur continuando ad offrire il loro sostegno alla Regina Elisabetta II. Una news che non ha stupito affatto James Wharton, così come lo stesso ha lasciato intendere, per poi spendere parole d'elogio su Harry.