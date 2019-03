Jeans e canotta, mai nessuna come Belen

L’impareggiabile Belen Rodriguez è la regina del mondo dello showbiz. La showgirl vanta infatti diversi talenti – la ricordiamo per esempio in veste di cantante, ballerina e conduttrice televisiva, oltre che per una bellezza esotica, decisamente fuori dall’ordinario.

Il fisico perfetto l’ha resa popolarissima su Instagram grazie alle sue mise sensuali e provocanti, che creano scalpore tra il pubblico del web, spesso accendendo qualche polemica di troppo.

Il post più recente condiviso dalla bellissima Belen la ritrae sul set di una campagna pubblicitaria per Revise Blue Vibes, una capsule collection in collaborazione con la modella dedicata esclusivamente al capo d’abbigliamento più comodo e versatile mai esistito: i jeans. La palette cromatica è declinata in un ampio spettro di nuances calde, nette e raffinate, senza dimenticare il blue jeans e l’immancabile nero.

Al centro della collezione, un modello studiato appositamente per Belen, un push up di ultimissima generazione, contraddistinto da pences non visibili sul retro, apposte internamente e accuratamente progettate per modellare perfettamente le forme e sollevare, insieme al lato B, anche un po' di autostima.

Non che Belen ne abbia bisogno. Prova inconfutabile è lo scatto condiviso sul suo profilo Instagram:

Le reazioni dei fan

La maggior parte degli utenti non ha potuto non soffermarsi sul fascino mozzafiato della modella. Commenti di apprezzamento come “Sempre la più figa!!” e “Jeans e canotta, abbinata semplicissima, ma saperla portare così è da Belen” sono il sentimento più diffuso nella community social. Tuttavia, come puntualmente accade, non mancano alcune frecciatine: “Potresti essere bellissima e di classe se solo non assumessi sempre pose volgari... Usa meglio la tua bellezza, se un corpo è bello non serve”.

