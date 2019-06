Una casa da 70 milioni di euro per Jeff Bezos

Secondo quanto è stato riportato dal Wall Street Journal, il boss di Amazon, sta per finalizzare l’acquisto di un immobile nel cuore di New York. E la cifra è da capogiro.

Jeff Bezos ad oggi è uno degli uomini più ricchi del pianeta, titolare di un marchio che abbraccia l’e-commerce, i video, i libri, la musica e altro ancora. E con il suo fatturato si appresta a compare casa a nel quartiere di Fifth Avenue dal costo proibitivo di 80 milioni di dollari (circa 71 milioni di euro). Come ha riportato Dagospia, il re di Amazon da molto tempo sta cercando di trovare l’appartamento giusto e avrebbe trovato il luogo adatto in un attico a tre piani, situato nel cuore della New York che conta.

Secondo le stime sarebbero 12 le camere da letto spalmate in una superficie di 1600 metri quadri. Un solo attico è dotato di un ascensore interno e di un ampio terrazzo. È rivolto verso Madison Square e ospita persino un centro fitness, un simulatore di golf, una sala giochi e una sala privata per la proiezione di film. E se l’acquisto da pare di Jeff Bezos andrà a buon fine, sarà uno degli acuisti immobiliari più costosi dell’anno, anche se ancora ben lontano da un appartamento di lusso del finanziere Ken Giffin che è costato ben 238 milioni di dollari.

Le spese pazze però non spaventano il titolare di Amazon. Possiede già diverse proprietà sprse negli Usa. Come due tenute sul lungomare di Medina, vicino Seattle, e case a Washington, Beverly Hills e nel Texas.