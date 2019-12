Jenna Jameson torna al peso forma, elogia la dieta chetogenica

Jenna Jameson ha ripreso a seguire la dieta chetogenica, che si è rivelata di grande supporto durante il periodo post gravidanza: un percorso che le ha permesso di perdere i moltissimi chili accumulati. Ora la ex pornostar ha ripeso in mano le redini della sua esistenza, dopo aver imposto una breve pausa al suo fisico, accumulando nuovamente circa nove chilogrammi. Nulla di preoccupante per chi, come lei, è riuscita a smaltire più di 36 chili con una dieta a basso contenuto di carboidrati.

Un breve stop per rilassare il suo fisico dopo più di un anno e mezzo di sacrifici intensi, che le hanno permesso di raggiungere gli obiettivi che si era prefissata, ma che ha voluto accantonare brevemente solo per riprendere un po' di fiato. Un conteggio calorie di grande ispirazione per i suoi follower, ma sicuramente impegnativo, che ora Jenna vuole riprendere ma in modo più soft e tranquillo.

Il suo cammino è stato lodato dai fan che la seguono da anni, a suon di elogi e incoraggiamenti: questo piccolo cedimento non ha inciso sul sostegno elargito, che è aumentato ulteriormente. I follower hanno apprezzato la sua onestà riconfermando la stima nei suoi confronti: del resto, nonostante qualche chilo in più, Jenna risulta sempre affascinante e molto sexy. Lo scatto che la ritare di spalle in costume intero bianco ha ricevuto moltissimi complimenti, l'ex pornodiva conserva intatta una forma invidiabile e sana.

