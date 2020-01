Jennifer Aniston e Brad Pitt sarebbero molto uniti

Riappacificazione amorosa in vista per Jennifer Aniston e Brad Pitt?

È un’ipotesi che negli ultimi anni, da quando i due attori hanno messo fine ai rispettivi matrimoni, si rincorre incessantemente, e c’è un fatto: come riporta il Mirror, i due artisti sarebbero molto uniti. Lo rivela una fonte anonima, all’indomani dei Golden Globes, dove il premiato Pitt ha descritto l’ex moglie come una “ buona amica ”. In realtà non è noto se si sia trattato di un gioco di parole, dato che Aniston è stata protagonista di “Friends”, la serie che l’ha resa celebre e che nei mesi scorsi ha festeggiato i 25 anni dalla primissima messa in onda. Aniston, da parte sua, ha mostrato a Pitt un sostegno per il suo riconoscimento che non è passato certo inosservato.

La coppia, nonostante non ci siano assolutamente conferme di un coinvolgimento romantico, si è avvicinata dopo che Pitt si è separato da Angelina Jolie nel 2016. Jolie era la donna per cui Pitt ha divorziato da Aniston nel 2005, dopo 5 anni di matrimonio. Non solo l’attore ha partecipato alla festa per i 50 anni dell’ex moglie, ma è anche arrivato per primo al suo party di Natale, lasciando la festa per ultimo.

Stando alla fonte anonima, i due avrebbero compreso quali siano le cose importanti della vita, poiché hanno condiviso reciprocamente tanto amore e oggi hanno un’amicizia intensa e vera, fatta di fiducia e di sostegno, in un luogo come Hollywood, in cui - assicura la fonte - è necessario guardarsi le spalle.

Tuttavia pare che, a parte gli amici in comune, Pitt e Aniston non si frequentino poi così spesso, non al di fuori degli eventi principali del mondo dello spettacolo nel corso dell’anno. Intanto a Pitt è attribuito un flirt con l’attrice Alia Shawhat di “Arrested Development”, anche se si ritiene che l’attore sia attualmente single. Aniston è stata invece avvistata in vacanza con Will Speck, suo collega in “The Morning Show” - sebbene i due fossero in compagnia di un gruppo più ampio di amici.

Anche Aniston si è risposata dopo Pitt, con il collega Justin Theroux, dal 2015 al 2017 e dopo un fidanzamento di lungo corso. Aniston ha parlato dei suoi due divorzi non come dei fallimenti, ma come delle scelte operate insieme ai suoi ex mariti, al fine di essere tutti felici.

