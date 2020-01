Jennifer Aniston sfoggia un anello simile a quello di Brad Pitt

Jennifer Aniston ha esaltato i sostenitori di un ritorno di fiamma con Brad Pitt, durante la serata dei Golden Globes 2020.

L’attrice ha infatti presenziato alla kermesse con un enorme anello di platino e diamanti che, come riporta il Sun, è stato prestato da Cartier per la serata. Il monile assomigliava in maniera incredibilmente verosimile all’anello di fidanzamento che le diede Pitt nel 1999. Entrambi gli attori sono stati presenti ai Golden Globes, mostrandosi amichevoli e amplificando le speranze di un loro ritorno insieme.

L’anello di fidanzamento di Aniston, dal costo di mezzo milione di dollari, fu realizzato dalla designer Silvia Damiani in base alle richieste di Pitt. L’attrice lo sfoggiò spesso dopo la fatidica domanda, che le fu rivolta a un concerto di Sting. I due artisti furono sposati poi dal 2000 al 2005, anno in cui Pitt si innamorò di Angelina Jolie sul set di “Mr e Mrs Smith”, diventando poi il suo compagno e in seguito suo marito fino al 2016, anno della loro separazione.

il gioiello di Cartier indossato per i Golden Globes da Jennifer Aniston era un anello d’Art Decò, accessorio a un sobrio ma elegante abito lungo. L’attrice ha sostenuto l’ex marito nel ritirare il premio come migliore attore non protagonista per “C’era una volta a Hollywood” - su Twitter in molti hanno enfatizzato l’emozione dell’attrice nell’ascoltare il discorso di ringraziamento dell’ex marito per il riconoscimento. Pitt ha parlato dell’ex moglie in termini amichevoli, scherzando sul fatto di essere arrivato da solo alla kermesse: l’attore ha affermato che avrebbe voluto portare la madre, ma i media gli attribuiscono dei flirt con tutte le donne con cui viene avvistato e dunque sarebbe stato imbarazzante.

The Golden Globes red carpet happened HOURS ago and yet I am yet to see a single source story about how Brad Pitt gave Jennifer Aniston this engagement ring she seems to be wearing. Chop chop. pic.twitter.com/6UpsnN2mbU — Olivia Foster (@Livsdarling) January 6, 2020

Pitt è stato sposato con Jolie dal 2014 al 2016, dopo una relazione partita proprio nel 2005. Intanto, anche Aniston è stata sposata, con il collega Justin Theroux, dal 2015 al 2017. Dall’epoca delle due separazioni, i fan sperano in un ritorno di fiamma tra Pitt e Aniston, che sono rimasti grandi amici. Pitt ha anche partecipato alla festa per il cinquantesimo compleanno di Aniston e al party ristretto a pochi intimi che l’attrice ha organizzato a Natale.

